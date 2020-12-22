В Саратове 93-летняя женщина с гепатитом скончалась от коронавируса

В Саратовской области сегодня, 22 декабря, количество жертв коронавируса достигло 363.

В региональном Минздраве «КП-Саратов» сообщили, что за сутки умерли двое мужчин и четыре женщины:

мужчина 72 лет с онкологическим заболеванием предстательной железы,

женщина 93 лет, страдавшая хроническим панкреатитом и гепатитом с исходом в цирроз печени,

мужчина 65 лет с открытым переломом костей правой голени, после оперативного лечения,

женщина 56 лет с острым трансмуральным инфарктом миокарда, сахарным диабетом 1 типа с множественными осложнениями,

женщина 60 лет с перенесенным ранее инфарктом миокарда,

женщина 60 лет с артериальной гипертензией, течение заболевания у нее осложнилось пневмомедиастинумом, отеком головного мозга.

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