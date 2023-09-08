Владелец бара Harat’s в Саратове подал четвертое заявление правоохранителям

Владельца бара Harat’s в Саратове Дениса Ляпина и его сотрудников до сих пор не пускают в заведение, чтобы забрать имущество.

Сегодня, 8 сентября, Ляпин приехал к бару в бизнес-центре "Навигатор" на Большой Садовой, 239, но дверь оказалась на замке. Что внутри паба - осталось неизвестным, стекла оклеили темной пленкой.

Владелец заведения вызвал полицию и вместе с ней поднялся в кабинет арендодателя - ООО "Центр высоких технологий" ("Навигатор"), где директор Ирина Игоревна Невзорова заявила владельцу бара и полицейским, что никак не препятствует вывозу имущества из Harat’s. Тогда Ляпин решил обратиться в полицию – уже в четвертый раз.

Первое заявление он подал на бывшего директора ООО "Быки", которое владеет баром, Александра Полякова к уголовной ответственности за мошенничество, подделку документов и злоупотребление полномочиями, затем на неустановленных лиц за захват имущества заведения. Также правоохранители получили заявление от Ляпина о хищении имущества, так как забрать он его не может из-за закрытых на замок дверей.

В Росгвардию он подал на ООО ЧОО "Алебард", владельцем которого является Блажко Василий Васильевич, за то, что его сотрудники отказываются пускать Ляпина и его сотрудников в паб, чтобы хотя бы забрать имущество. Охрана потребовала выселиться за три дня и при этом сохранить ремонт, что, возможно, свидетельствует о том, что "новый владелец" не против воспользоваться интерьером известного паба, который так популярен у саратовцев.

Напомним, 4 сентября в Саратове произошел случай, нетипичный для нынешнего времени, – владелец нашумевшего бара HARAT’S Денис Ляпин завил о рейдерском захвате его бизнеса. (https://www.saratov.kp.ru/online/news/5439678)

Ранее "Комсомольская правда – Саратов" сообщала, что Денис Ляпин уверен, что действия ЧОПовцев незаконны – никаких уведомлений от арендодателя он не получал, плата за помещения была внесена на месяц вперед, а по договору он до 12 сентября имеет право беспрепятственно пользоваться помещением бара.

Странной кажется в этом деле позиция БЦ "Навигатор" – они заявили в СМИ о своем нейтральном статусе в конфликте. Однако, судя по поступкам, это не так: предъявлять документы Ляпину они отказываются и уверяют его и полицейских, что никак не препятствуют проходу в бар.

До этого случая "Навигатор" не был замечен в криминальных хрониках. Однако все изменилось с приходом нового совладельца в лице Сергея Сурменева, чья деятельность неоднократно попадала под прицел региональных СМИ.

Сергей Сурменев известен тем, что с 2006-го по 2009 годы руководил ОАО "Саратов-Лада" - в будущем компания столкнется с долгами и банкротством. Региональные СМИ считают Сурменева причастным к выполнению таких специфичных задач, как изъятие земель у собственников – об этом сообщало издание "Саратовский репортер". Учитывая методы, выбранные оппонентами Ляпина, аналогии напрашиваются сами собой. (https://www.saratov.kp.ru/online/news/5442868/)