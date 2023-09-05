Известный саратовский бар «Харатс» находится под угрозой рейдерского захвата?

Работу Саратовского бара «HARAT’s» парализовали сотрудники частного охранного предприятия. Об этом сообщил хозяин заведения Денис Ляпин.

Заявления о рейдерском захвате появились в саратовской прессе после того, как 4 сентября в его бар приехали представители частной охранной организации (по имеющейся информации – это ООО ЧОО "Алебард", владельцем которой является Блажко Василий Васильевич). Как заявили чоповцы, договор с арендодателем был расторгнут, поэтому они начали блокировать своим присутствием работу заведения. Охрана дала на выселение 3 дня. Важная деталь – от владельцев заведения потребовали сохранить ремонт внутри помещения.

В чьих интересах действуют ЧОПовцы не назвали. Владелец Денис Ляпин уверен, что их действия незаконны – никаких уведомлений от арендодателя он не получал, плата за помещения была внесена на месяц вперед, а по договору он до 12 сентября имеет право беспрепятственно пользоваться помещением бара.

Саратовские СМИ связывают ситуацию с бизнес-интересами сразу нескольких предпринимателей.

По одной из версий, весь процесс связан с тем, что в ООО "Центр высоких технологий" (с которым и был заключен договор аренды с баром) появился новый совладелец в лице Марины Исаевой, аффилированной с экс-депутатом гордумы Сергеем Сурменевым, который в 2019 году лишился своего мандата из-за ошибок в декларации о доходах. Есть предположения, что доля Исаевой может принадлежать Сергею Сурменеву. Таким образом, на данный момент ООО "Центр высоких технологий" владеют три предпринимателя: Алексей Крашенников, Сергей Бабич и Марина Исаева. Ранее третьим партнером Крашенникова и Бабича выступал Ренат Хабеев.

Марина Исаева с 2008-го по 2009 годы последняя являлась учредителем ООО "Балашов-Лада» - в те же годы ООО «Саратов-Лада» руководил Сергей Сурменев, чье управление компанией неоднократно подвергалось критике со стороны местных СМИ.

Издание "Саратовский репортер" в 2021 году сообщало, что Сурменев имеет отношение к специфичной деятельности по изъятию земли у собственников. Учитывая приемы, которые используются при давлении на руководство бара, напрашиваются некоторые аналогии.

Как рассказывает сам Денис Ляпин, Сергей Сурменев лично связывался с владельцем паба после того, как Исаева вступила в партнёрство с Бабичем и Крашенниковым. Он обещал Ляпину прежние условия для ведения бизнеса.

Кроме того, интерес к ситуации проявляет бывший совладелец паба Юрий Денисенко, управляющий половиной заведения через своего тестя Игоря Николаевича Володина. Игорь Володин, как и Юрий Денисенко в прошлом, владеет 49% бизнеса.

По слухам, ранее Денисенко просил политического убежища в США. Есть вероятность, что бизнесмен находится за границей.