Владельцу «HARAT’s» запретили вывезти из заведения собственное имущество

Владельца паба «HARAT’s» Дениса Ляпина и его сотрудников продолжают не пускать в заведение и препятствуют вывозу имущества. Владелец бара был вынужден вызвать сотрудников полиции. Об этом рассказал сам бизнесмен.

Как поделился Ляпин, сегодня, 7 сентября, в очередной раз сотрудники частной охранной организации ООО ЧОО «Алебард» отказались пускать сотрудников бара , ссылаясь на решение ООО «Центр высоких технологий» («Навигатор»). При этом в уведомлении об освобождении помещения администрация требует освободить арендуемую площадь до 8 сентября. Это не единственное противоречие в данном инциденте, стоит отметить, что представители БЦ «Навигатор» вчера заявили в СМИ о своем нейтральном статусе в конфликте.

При этом, как и ранее какие-либо документы предъявить Ляпину отказались. После долгих переговоров ему удалось пройти в помещение для описи имущества, подлежащего вывозу. Однако вывезти собственное имущество Ляпину не дали. Даже вмешательство полиции не помешало ООО ЧОО «Алебард» удерживать чужое имущество. По данному факту Ляпиным было написано заявление в следственные органы.

Стоит подчеркнуть, что договор аренды у Ляпина с «Навигатором» истекает только в ноябре 2024 года, а оплата была внесена до конца месяца. Подобное отношение со стороны БЦ «Навигатор» к арендаторам не вписывается ни в какие рамки деловой этики. Тем более, что за все 10 лет работы владельцы бара ни разу не просрочили арендную плату.

Отметим, что до этого инцидента БЦ «Навигатор» не фигурировал в криминальных хрониках. Возможно данный эпизод связан с появлением нового совладельца в лице Сергея Сурменева, чья деятельность неоднократно попадала под прицел региональных СМИ.

Сергей Сурменев известен тем, что с 2006-го по 2009 годы руководил ОАО "Саратов-Лада" - в будущем компания столкнется с долгами и банкротством.

Кроме того, ряд региональных СМИ считают Сурменева причастным к выполнению таких специфичных задач, как изъятие земель у собственников – об этом сообщало издание "Саратовский репортер". Учитывая методы, выбранные оппонентами Ляпина, аналогии напрашиваются сами собой.

В 2019 году Сурменев лишился мандата депутата Саратовской городской думы из-за ошибок в декларации о доходах.

Напомним, 4 сентября в Саратове произошел случай, нетипичный для нынешнего времени, – владелец нашумевшего бара HARAT’S Денис Ляпин завил о рейдерском захвате его бизнеса.

Заявитель утверждает, что никакого договора о расторжении аренды он не подписывал, сотрудники ЧОПа и представители БЦ «Навигатор» - обратное. 6 сентября владелец бара написал заявление в полицию.

"Как стало известно, к совершению указанных действий по захвату имущества ООО "Быки" причастен бывший его директор Поляков Александр Владимирович. Он до 28.06.2023 являлся директором ООО "Быки", после чего был уволен с этой должности. При этом фактически исполнять свои обязанности по должности директора Поляков прекратил в конце сентября 2022 года, когда покинул территорию Российской Федерации, скрываясь от частичной мобилизации", - говорится в заявлении Ляпина.

После увольнения бывший директор якобы вступил в сговор с неизвестными ради захвата имущества и задним числом подписал соглашение о расторжении договора аренды, которое было предоставлено в Росреестр.

Ляпин просил полицейских привлечь Полякова и других вовлеченных лиц к уголовный ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и подделку документов.