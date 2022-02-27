Николая Бондаренко оштрафовали за плакат на заседании областной думы

Николай Бондаренко

Представителю КПРФ, депутату - блогеру Николаю Бондаренко выписали очередной штраф. В этот раз за нарушение областного закона об областной думе, в котором запрещается использование транспарантов в ходе заседания, если они заранее не согласованы с председателем парламента.

Бондаренко явился на заседание облдумы в подобии робы узника концлагеря с номером на ней и выступал против введения QR-кодов. На своем депутатском месте он закрепил транспарант с соответствующим лозунгом. Комиссия облдумы признала это нарушением закона и предала материалы мировому судье Волжского района.

Напомним, для Николая Бондаренко это далеко не первый и не самый крупный штраф за различные нарушения.

На это заседание суда Бондаренко отправился сразу после заседания комиссии думы по проверке достоверности сведений о доходоах. На этом заседании единоросс Алексей Антонов, возглавляющий комиссию, озвучил нарушения со стороны Бондаренко законодательства о противодействии коррупции и неполные данные в справке о доходах Бондаренко. На заседание облдумы 28 февраля вынесен вопрос о лишении в связи с этим Николая Бондаренко мандата депутат Саратовской облдумы.

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