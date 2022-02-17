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Общество17 февраля 2022 12:37

Николай Бондаренко вторично оштрафован на 300 тысяч рублей

Это уже второй крупный штраф для депутата
Наталия Калинина
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Николай Бондаренко

Николай Бондаренко

Николай Бондаренко вторично оштрафован на 300 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, где выражалось несогласие с итогами выборов в Госдуму.

Заседание состоялось в Волжском районном суде сегодня, 17 февраля. Напомним, акции состоялись 25 сентября и 9 октября, за обе депутат получил штрафы по 300 тысяч рублей.

Ранее Бондаренко уже штрафовали за нарушение порядка на избирательном участке 17 сентября.

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