Николай Бондаренко

Николай Бондаренко вторично оштрафован на 300 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, где выражалось несогласие с итогами выборов в Госдуму.

Заседание состоялось в Волжском районном суде сегодня, 17 февраля. Напомним, акции состоялись 25 сентября и 9 октября, за обе депутат получил штрафы по 300 тысяч рублей.

Ранее Бондаренко уже штрафовали за нарушение порядка на избирательном участке 17 сентября.

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