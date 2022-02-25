Комиссия по доходам предложила лишить мандата Николая Бондаренко

Николай Бондаренко

Сегодня, 25 февраля, комиссия по доходам предложила лишить мандата депутата Николая Бондаренко. В эти минуты заседает контроль за достоверностью сведений о доходах, проверяли депутата Бондаренко.

Информирование о результатах проверки и решение комиссии провел председатель комиссии, зампред думы Алексей Антонов. Проверку проводили по письму прокуратуры от 10 января 2022 года на предмет нарушения запретов, установленных думой для своих депутатов. Бондаренко не предоставлял достоверные данные и нарушал установленные ограничения.Так, свыше 8 миллионов рублей на ООО "Химинвест" на себя и свою супругу Бондаренко перевел путем беспроцентной ссуды. Кроме этого, собирая деньги со своих подписчиков на Ютуб-канале, он не отражал их в сведения о доходах. На этом основании проверка и началась.

Информацию о проверке депутату направили по почте заказным письмом а также телеграммой и электронной почтой. Бондаренко правом на письменные пояснения не воспользовался, поэтому комиссия работала только с документами прокуратуры, налоговой, МВД и Сбербанк. В результате анализа этих документов и справками о доходах Бондаренко установлено, что беспроцентные займы до 8 млн рублей жена Бондаренко давала ООО "Химинвест", единственным учредителем и директором которого является сам Николай Бондаренко. Эти деньги нигде не отражались - ни в справках о доходах Бондаренко ни в в доходах его жены.

При этом доходы Бондаренко в 2017 году составили 57 тысяч рублей, 275 тысяч рублей - в 2018 году 2,6 млн - в 2019 и 5 млн 942 тысяч в 2020 году. В 2019 и 2020 годы около 40 рублей составили доходы супруги. Указал он более 400 тысяч рублей доходов от Ютуб-канала за 2020 год. Сбербанк сообщил, что на карту ему поступило на самом деле более 3 млн рублей. В 2018-2019 годах 8 млн рублей получил Бондаренко. Эти средства не являются пожертвованиями, так как нет точных указаний об их назначении и тратились на личные нужды, к примеру, рестораны. Т.е. это подарки, что прямо запрещено федеральным законом о противодействии коррупции. За допущенные нарушения комиссия рекомендует рассмотреть на заседании думы досрочное прекращение полномочий Николая Бондаренко. Окончательное решение будет приниматься на заседании областной думы.

Бондаренко заявил, что выводы комиссии неверны и ему не дали время подготовиться в свою защиту. Его коллега Александр Анидалов заявил, что решение на предстоящей думе уже можно считать принятым - Бондаренко лишится депутатского мандата

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