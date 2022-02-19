В саратовском поселке, где появлялся полтергейст, на прививку от COVID-19 пришли 80% жителей

Дюрское МО находится на границе с Казахстаном Фото: Александр Уриевский

Губернатор отметил главу Дюрского муниципального образования Алену Горбенко, где в четырех селах МО привились 80% населения. Об этом он заявил накануне в ходе встречи с главами городских и сельских поселений.

Глава региона рассказал о новых региональных программах, по которым в районы области направят почти 3 млрд рублей и отметил несколько положительных примеров работы глав муниципальных образований.

К примеру, Новозахаркинское МО Петровского района - за активное участие в федеральных конкурсах и программах, в том числе по комплексному развитию сельских территорий. В Яковлевском МО Базарно-Карабулакского района смогли мобилизовать руководителей аграрных предприятий на системную помощь в благоустройстве сёл. Благодаря активной позиции главы Дюрского МО Новоузенского района Алёны Горбенко уровень вакцинации жителей сёл достиг 80%.

Напомним, поселок прославился на всю страну после появления в интернете видеороликов с полтергейстом в одном из местных домов.

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