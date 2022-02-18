Поселок Дюрский находится в Саратовской области практически на границе с Казахстаном Фото: Александр Уриевский

Скептики смеются, верующие качают головами, а прокуратура составляет рапорты: в доме поселка Дюрского в 250 километрах от Саратова объявился полтергейст.

«Джинн бьется в стене, как будто кувалдой ударяет, люди спать боятся. И такое уже неделю!» - роптали на видео, появившемся в You Tube, местные. Видеоролики в сети подняли на смех и списали аномальщину на банальные трюки ради «лайков».

Но даже люди в погонах признались, что действительно имеют дело с чертовщиной. А вдруг правда полтергейст? «Комсомолка» побывала в загадочном поселке…

«УХОДИ, НЕЧИСТАЯ СИЛА!»

Почти четыре часа в пути от Саратова – и в белой пелене степи замаячили редкие домики. Дюрский – поселок небольшой, живут 500-800 человек, в основном казахи, в 18 километрах граница. На чужаков тут смотрят недоверчиво: «Понаехали, без вас проблем мало было!». Пришлось стучаться подряд во все дома, чтобы хотя бы у кого-то выяснить - где тут дом с привидением?

- А ты кто? Зачем беспокоишь, бисмиллях! – сельчане говорят через полуоткрытую дверь, бормочут известные им молитвы, в переводе означающие «спаси Бог», «уйди нечистая сила», «а разве не черти вас принесли, журналистов?», «и ты тоже бес, уходи!».

Кое-как выясняем, что нужный нам дом на окраине. Аккуратный, одноэтажный, без подвала и чердака. И хотя живут тут пенсионерка Раиса Хасанова с 13-летней внучкой Камиллой (имя девочки изменено - Ред.), от калитки с разноцветным ошейником вместо затвора к входной двери прорыт аккуратный туннель. Снега в этом году выпало много.

— Хозяева, есть кто дома? – стучим.

В ответ - два раза повернувшийся в замке ключ. Покрутили ручку. Чувствуем, с той стороны крепко держат. Никакие уговоры не помогли.

В этом самом доме на улице Первомайская в поселке Дюрский творилось что-то непонятное Фото: Александр Уриевский

- Она не пустит! Столько вас приезжало из области… Зачем тревожите? И без того бедная женщина натерпелась! – кричит через забор сосед.

Зовут Нурлан, коренастый, деловитый. Охотник, уважаемый в поселке человек.

- Я лично это видел. Дух жил в стене. Меня просили, я порохом изгонял. Стрелял по углам. Старики сказали, что джинны выстрелов и дыма боятся. Но не помогло. Я пострелял, а он потом еще больше стучать в стену стал, - Нурлан нервно курит, оглядывается с опаской на дом тети Раи.

«БИЛСЯ, ЕЛ ПЛЮШКИ С МОЛОКОМ»

- Что же вы, охотник, а испугались? – пытаем мы Нурлана.

- Ты такой смелый что ли? Был бы там, посмотрел бы я на тебя! Когда началось, точно не знаем, вроде бы после Крещения. Тетя Рая ходила, просила у всех помощи. Рассказывала, что спать боится. Уходила ночевать к родственникам, но он же не только ночью шумел. И днем стучал. Видели видео? Это все правда! – округляет глаза охотник.

Сосед-охотник поговорить согласился, но фотографироваться остерегается Фото: Александр Уриевский

Ролики в сетях мы видели. Дом как дом. Стена межкомнатная. Женщина ладошкой по стенке стучит, а в ответ удар из стены, да такой, что штукатурка сыплется.

- Да может там с другой стороны мужик с кувалдой стоит. Может, это все подстроено! – не верят многие. И мы не верим. И прокуратура не верила, когда им позвонили, и заявление на духа подали.

- Мне знакомый в прокуратуре объяснял – приедет, только чтоб люди не волновались, приграничный поселок ведь. Он думал, приедет, разоблачит обманщиков, и все успокоятся, - рассказывает коллега из районной газеты. – Вот только он уехал без объяснений. Это вообще никак нельзя объяснить. Видимо, правда потустороння сила.

В Сети находим запись того самого прокурора: «Мы сначала смеялись. Спрашивали у стены: «Доработаю ли я до пенсии?», «Стану ли я прокурором области?». Стена молчала. А когда девочка подошла, спросила: «Ты меня слышишь?», он как ба-а-а-бахнет! Я аж отскочил! Такая вибрация! Даже если чемпион по метанию молота ударит, не такой удар будет. Я с другой стороны комнаты только девочка была, она не может так ударить!

- А в один день девочка спросила, хочет ли дух есть. Он ответил ударом в стену. Ему поставили касешку (пиалу) молока и тарелку с баурсаками (национальное казахское блюдо вроде пончиков жареных в масле – Ред). Говорят, отвернулись буквально на секунду, а посуда пустая! – шепотом передают друг другу подробности сельчане.

О полтергейсте в доме Раисы Хасановой слышали все, многие - видели. Но говорят о случившемся крайне неохотно Фото: Дарья Васенина

- Может, дом усадку дал? И балки там трещали, а вам казалось, что удары? – пытаемся здраво рассуждать.

- Сам ты балка! – плюются собеседники и уходят.

Глава поселка Анна Горбенко призывает не обижаться на простой народ, но про духа ничего говорить не желает:

- Вы что не понимаете? Мне из областного правительства уже звонили. Я не буду об этом говорить!

Глава Дюрского Алена Горбенко готова все рассказать про жизнь поселка, но о полтергейсте говорить наотрез отказалась Фото: Дарья Васенина

«ВЫЗВАЛА ДУХ, А ВЕРНУТЬ НЕ СМОГЛА»

Так откуда же появилась эта чертовщина?

- Я вам сейчас скажу, а на девочку и без того столько обвинений посыпалось. Нельзя ребенка винить, преследовать! – требуют закрыть тему сельчане.

Вот только в соцсетях давно разошлась слава о Камилле, которая сама на своей странице и писала, что умеет общаться с потусторонним миром. Ей не верили, смеялись – играется дитя.

- На Крещение она духа умершего отца вызвала. Какие-то заклинания в Тик Токе нашла, фотографию использовала, - рассказывает житель поселка. – Дух явился, а вернуть его обратно она не смогла. Люди волноваться начали.

- Не все духи уходят сами, - рассудила медиум, экстрасенс Татьяна Жмакина. - Надо искать медиума, который умеет их видеть, договариваться. Есть и такие духи, которых надо насильно в их мир провожать. И не всегда, к сожалению, молитвы и религиозные специалисты это могут сделать.

В Дюрском сила молитвы помогла, но не сразу.

СУРЫ ЧИТАЛИ ЧЕТЫРЕ ИМАМА

Сначала в дом с молитвами пришел местный мулла. Читал специальные суры из Корана. Но дух, говорят местные, не уходил, только бился в стене еще сильнее. Православный священник отказался приезжать – село мусульманское, да и дух, судя по всему, его не послушает.

- Тогда мы поняли, что мулла один не справится, надо звать посильнее людей. Слава Аллаху, не отказали помочь имамы сразу из четырех районов, - рассказывают соседи.

Ахмет Махмедов, заместитель муфтия Саратовской области, подтверждает: в таких делах нужны люди с сильной энергетической защитой.

- В этом селе люди не все соблюдают традиции. Ведь контактировать с потусторонним миром – страшный грех, это запрещено Кораном. Есть люди, которые знают специальные суры против джиннов, но у них аура должна быть чистой, крепкой. Если он благочестив, читает намаз, он защищен и другим помочь может. Ведь часто джинн и в человека вселяется. Я видел сам, как изгоняют джинна. Мне было 27-28 лет, когда впервые я такое увидел, не помню, как на улице оказался. Это страшно. А имам из Новоузненского района - специалист по таким вопросам. К нему общаются, когда сглаз и порчу снять нужно.

Три дня подряд четыре имама из соседних районов читали Коран. И дух ушел. Сейчас бабушка с внучкой спокойно живут и спят по ночам.

Но имамы предупредили: теперь нужно быть аккуратными и благочестивыми, иначе дух может вернуться…

Спорить с верующими не будем, но и утверждать, что полтергейст действительно был, не можем. Никакого научного обоснования «вибрациям» стены нет. Ученых-физиков, или даже экспертных строителей в дом не приглашали. А теперь уже и незачем. Между тем в Сети можно найти немало примеров, когда дети твердили о призраках, а на деле в стене жила белка или спал бездомный. Все же народ в глубинке живет наивный, в духов и прочие убеждения им верить проще, чем искать ответы на вопросы.

ДОСЛОВНО

«Духи, как вирусы, ищут слабых»

Имам Питерского района Саратовской области Бердагали-хазрат Нуржанов:

- Мы вчетвером читали суры, потому что силы одного недостаточно. Не пальцем ударили, а кулаком, коллективная молитва сильнее. Мы, верующие люди знаем, что потусторонние силы существуют. Но и стенку проверяли: деревянная тонкая перегородка со штукатуркой. Дом старый, 1956 года постройки, там нет ни подвала, ни чердака, никто не мог подстроить это все.

Мы сделали наставления семье, как себя уберечь от шайтана. Серьезным инструментом для проникновения плохого в семью, в человека, является смартфон, интернет. Сидя там часами, люди теряют бдительность, устают, начинает верить всему, что там есть. Особенно это влияет на детей, у которых нет защиты. Людям мы объясняем, что они сами себя должны больше беречь от запретного. Если человек преступает пределы, нарушает законы Божьи, он нарушает свою целостность, свою защитную оболочку, как мы говорим, ауру. И в эту брешь проникают и болезни, и потусторонние силы. Как понять, что в доме дух? Человек, который грешит, не заметит, что у него поселилась нечистая сила, джинн. Это могут быть странности в здоровье, в семье, ненормальные ссоры, болезни. Молитвы залечивают эти бреши, раны.

Мы предупредили сельчан, что дух может прийти в любой дом. Он будет искать следующую жертву. Как вирус ищет слабого, в которого переселиться, так и джинн, ищет свой «дом». В любую открытую калитку, где нарушаются пределы Аллаха, он зайдет, чтобы разрушать уют, безопасность, разрушать семьи.

«У меня нет объяснения»

Евгений Спирин, архитектор:

Дом саманный, обложен кирпичом, деревянная перегородка, судя по всему, в штукатурке и обои сверху. По звуку похоже, как будто снег с шифера сходит.

Я бы залез на чердак, и посмотрел, выходит ли эта перегородка в него. Гипотетически, похожий удар можно наносить стоя на чердаке, если это перегородка из жердей, то примерно так это и будет звучать. Или это может быть стойка связанная с этой перегородкой.

Но ощущение, что удар в стене сверху идет. До батюшки - экзорциста я бы залез на чердак и осмотрел его. Ну и подвала никакого нет. Нужен план дома, чтобы понять, далеко ли эта перегородка от печки. Бьют близко к стене, там думаю высоты нет никакой, кровля нисходит к карнизу. Я разобрал бы перегородку и посмотрел. Объяснение должно быть.

Ну т.е. чисто гипотетически, если чердак холодный, а выход от котла в чердак не изолирован, там может возникнуть наледь, от сотрясений она может просто опадать на перегородку. Я бы показал это физикам.

Но я не исключаю, что это сущность. У меня нет объяснения. То есть, если это была бы афера, то второй участник должен сидеть на чердаке и отвечать чем-то увесистым.

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