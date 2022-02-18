Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 12:28

Благодаря инициативам Володина, районы Саратовской области получат через региональные программы более 3 млрд рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Региональные программы в 2022 году помогут районам области в ремонте внутрипоселковых дорог, школ, детсадов, ДК, а в шести районах пройдет также модернизация водоснабжения.

Общее финансирование новых региональных программ составит почти три млрд. рублей. Об этом губернатор Валерий Радаев сообщил на встрече с главами городских и сельских поселений.

Кроме этого продолжится строительство жилья для медиков.

Напомним, с инициативами по ремонту 100 школ, 100 детсадов, 50 ДК в области, а также выделении денег исходя из числа жителей на ремонт внутрипоселковых дорог выступил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Глава Дюрского МО в Новоузенском районе, куда кроме поселка Дюрский входят еще три населенных пункта, Алена Горбенко рассказала КП-Саратов», что эта поддержка очень ощутима для сельских муниципалитетов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.