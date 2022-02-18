Благодаря инициативам Володина, районы Саратовской области получат через региональные программы более 3 млрд рублей

Региональные программы в 2022 году помогут районам области в ремонте внутрипоселковых дорог, школ, детсадов, ДК, а в шести районах пройдет также модернизация водоснабжения.

Общее финансирование новых региональных программ составит почти три млрд. рублей. Об этом губернатор Валерий Радаев сообщил на встрече с главами городских и сельских поселений.

Кроме этого продолжится строительство жилья для медиков.

Напомним, с инициативами по ремонту 100 школ, 100 детсадов, 50 ДК в области, а также выделении денег исходя из числа жителей на ремонт внутрипоселковых дорог выступил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Глава Дюрского МО в Новоузенском районе, куда кроме поселка Дюрский входят еще три населенных пункта, Алена Горбенко рассказала КП-Саратов», что эта поддержка очень ощутима для сельских муниципалитетов.

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