Первый пациенты с коронавирусом доставлены в новую больницу в Елшанке

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В новую инфекционную больницу, которая открылась в Елшанке, 28 января поступили первые пациенты.
Напомним, накануне учреждение получило медицинскую лецинзию.
Современная инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1000 человек, не нарушая санитарных норм.
Напомним, во время рабочей поездки в Саратов в декабре Вячеслав Володин призвал запустить больницу в январе, так как она необходима жителям.
Сейчас власти области и города должны приложить усилия по достройке жилья для врачей, которые здесь будут работать.
За минувшие сутки в Саратовской области выявлено рекордное число заболевших коронавирусом с начала пандемии.
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