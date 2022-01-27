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Общество27 января 2022 15:45

Инфекционная больница в Елшанке получила медицинскую лицензию

Сейчас она полностью готова к работе
Источник:kp.ru
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Володин призвал торопиться со строительством жилья для врачей в Елшанке еще летом

Володин призвал торопиться со строительством жилья для врачей в Елшанке еще летом

Новая инфекционная больница получила лицензию на медицинскую деятельность.

Вячеслав Володин призвал региональные власти как можно быстрее достроить дом в Елшанке, где медработники получат служебные квартиры. Видео появилось в группе сторонников спикера Володин.Саратов.

- Нам важно, чтобы кроме стен, медицинского оборудования, в больнице работали врачи, медперсонал, те, от кого зависит оказание медицинской помощи. Для этого необходимо строить жилье. Мы говорили, что служебное жилье будет построено в Елшанке, но до сегодняшнего дня строительство идет ни шатко ни валко. … Со своей стороны, сделаю все, чтобы оказать поддержку в строительстве жилья, но насколько знаю, в планах правительства Саратовской области этот вопрос решить. Вот хотелось бы, чтобы эти планы реализовались как можно быстрее, - заявил Вячеслав Володин.

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