В Саратовской области коронавирусом заразилось рекордное количество жителей с начала пандемии

Коронавирус ставит рекорды в Саратовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 798 человек, сообщает сегодня, 28 января, региональный оперштаб. Это не только почти на 150 случаев больше, чем вчера, но и очередной рекорд с начала пандемии, ставится он второй день подряд. Прежде самым выцсоким уровнем суточной заболеваемости была цифра в 650 заразившихся 29 ноября 2021 года.

Всего в регионе выявили 141 382 случая. Выздоровели с начала пандемии 129 446 саратовцев, за сутки – 121 человек.

В стационарах остаются 1 139 ковидных пациентов, лечатся дома 5 633 жителя региона.

В Саратове нашли 361 новый случай, в Энгельсском районе – 88, а в Балаковском – 83.

Среди заразившихся: 23 ребенка до шести лет, 80 детей – от семи до 14-ти, 20 подростков – 15-19-ти, а также 114 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 68 пациентов, признаки ОРВИ – у 720, а бессимптомно переносят COVID-19 10 саратовцев.

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