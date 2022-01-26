Губернатор Радаев насытился демагогией областных депутатов: Прекращайте дурака включать!

Депутаты заставили губернатора перейти на резкости

Депутаты Саратовской облдумы приняли большинством голосов «Единой России» изменения в бюджет региона, увеличив за счет федеральных средств доходы на 2 млрд 536 млн рублей.

Деньги пойдут на модернизацию школьных систем образования, автомобильные дороги общего пользования, создание и организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», которая призвана взять на себя с поликлиник огромное количество звонков связанных с ростом заболеваемости коронавирусом.

Более 788 млн рублей получат Саратов и Энгельсский район на переселение из аварийного жилья.

Деньги пойдут также на обеспечение жильем детей-сирот, приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и расходных материалов к ним, социальные выплаты на обустройство полученного жилья детям-сиротам, работы по лесовосстановлению, выплаты некоторым многодетным семьям взамен предоставления земельных участков в собственность, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие цели.

Комментируя выступления депутатов по поводу бюджета губернатор Радаев предложил оппозиционерам не препятствовать, а помогать в его формировании, намекнув, что денег может понадобиться еще больше.

- У нас амбулаторное звено больных коронавирусом выросло в три раза, мы рассчитывали на 100 больных в сутки, сегодня уже почти 600. Как дорого это продлится? Кто может сказать? «Красная зона» – там мы обязаны доплачивать врачам, современные лаборатории, подготовка каждого анализа, который берется – все это требует денег. И здесь надо не противостоять, а помогать. Давайте вместе работать, - сказал Радаев.

По поводу плохой уборки снега губернатор заметил, что «депутаты также отвечают за снег – в той же мере».

- Я предупредил, что если за неделю вопрос не будет решен– оставит свое место и зампред профильный и министр, - заметил глава региона.

По ситуации с бродячими собаками он заявил о «принципиальной позиции– не надо стесняться, надо депутатам требовать спрос с чиновников в области и в городах, мы должны не только шум наводить».

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Еще более резко губернатор отреагировал на многочисленные вопросы о поиске застройщиков-мошенников и их пособниках среди чиновников, которые депутаты задали зампреду Соловьеву, который представлял проект закона о выплатах компенсации обманутым дольщикам, чьи дома оказались достроены.

- Прекращайте дурака включать! – заявил Радаев депутатам, устроившим «допрос» зампреду Соловьеву.

- Мы становимся пионерами в стране, благодаря поддержке Вячеслава Володина, закрываем вопрос с обманутыми дольщиками. 74 проблемных дома, мы закрыли очередь, все, нет больше обманутых дольщиков. Правоохранители занимаются и разберутся, кто и сколько увел и суд конфискует все то, будет нужно у тех, кто виновен, - заявил губернатор.

Закон в результате поддержан всеми депутатами, в том числе от КПРФ.

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