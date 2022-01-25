Покупатели задвоенных и заложенных в банке квартир в Саратове получили возможность компенсации от государства

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В Саратовской области требуется 553,8 млн рублей, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков, чьи дома не признаны проблемными и благополучно достроены. Речь идет о тех, кто оказался жертвами мошенников с задвоенными квартирами, а также квартирами, которые ранее застройщики или аффилированные им лица заложили в банк. Сейчас в рамках действующих законов, они не имеют права на компенсацию. Поправки в закон о защите права на жилище, чтобы дать этим людям возможность получить компенсацию, внес в областную думу губернатор региона.

Сегодня эти поправки рассмотрели на комитете по ЖКХ облдумы.

Всего в Саратовской области таких на учете стоит 257 человек – 75 жителей области в реестре федеральном, ещё 182 - в региональном.

- Сейчас принимаем на себя расходные обязательства, в течение месяца средства эти будут изысканы и соответствующие решения по изменению в областной бюджет. Эта сумма не будет требоваться сразу, потому что порядок рассмотрения обращений таких дольщиков правительство пока разрабатывает, - пояснил представитель губернатора в областной думе Роман Яровой.

Поправки на комитете приняли, окончательно они будут одобрены на заседании областной думы.

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