Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика25 января 2022 11:19

На расселение аварийного жилья в Саратове и Энгельсе направят 788,7 млн рублей

Почти вся сумма пришла из Фонда содействия реформированию ЖКХ
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

На внеочередном заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету в областной думе утвердили предварительно изменения в бюджет региона. Они касаются дополнительных денег на расселение из аварийного жилья. 772,9 млн пришли от Фонда содействия реформированию ЖКХ, еще 15,8 млн – из областного бюджета «из ранее зарезервированных средств». Эти деньги из областного бюджета в виде субсидий затем направят в Энгельсский район и Саратов на расселения аварийного жилья, в том числе с учетом развития малоэтажного строительства.

Окончательно принято решение будет на заседании областной думы, куда члены комитета вынесли этот вопрос.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.