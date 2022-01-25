На расселение аварийного жилья в Саратове и Энгельсе направят 788,7 млн рублей

На внеочередном заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету в областной думе утвердили предварительно изменения в бюджет региона. Они касаются дополнительных денег на расселение из аварийного жилья. 772,9 млн пришли от Фонда содействия реформированию ЖКХ, еще 15,8 млн – из областного бюджета «из ранее зарезервированных средств». Эти деньги из областного бюджета в виде субсидий затем направят в Энгельсский район и Саратов на расселения аварийного жилья, в том числе с учетом развития малоэтажного строительства.

Окончательно принято решение будет на заседании областной думы, куда члены комитета вынесли этот вопрос.

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