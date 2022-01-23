Чиновников Саратова начнут наказывать за бездомных собак

Сегодня, 23 января, спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказался в своем Telegram-канале о трагедии под Читой. Вчера, 22 января, там семилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак. Саратовским чиновникам теперь грозит ответственность за обилие животных на улицах.

Володин выразил соболезнования семье и близким погибшей девочки и отметил, что дети не должны становиться жертвами бездействия и безответственности взрослых. Политик обозначил, что трагедия обнажила важную проблему, с которой пришло время разобраться.

- Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия, - пишет председатель нижней палаты российского парламента, уточняя, что правильным будет ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными.

- А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак.

Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься, - считает Володин.

В ближайшее время политик планирует с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами изучить правоприменительную практику и выдвинуть предложения.

- Решать проблему надо.

Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно.

Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, - резюмировал политик.

Напомним, в прошлом году стая собак напала на одну маленькую жительницу Саратова и покусала другую. Горожане регулярно жалуются на бездействие властей в отношении проблемы бездомных животных, доходило и до уголовных дел.

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