В Саратове собаки покусали пятилетнюю девочку

Фото с места событий

Сегодня, 22 сентября, стало известно о нападении бездомных собак на пятилетнюю девочку в Саратове. Сообщение появилось в паблике Саратов онлайн от пользователя с именем Светлана Галина. Позже следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

Как рассказала женщина КП-Саратов, инцидент произошел по адресу Воскресенская, 34.

- Мы вышли из подъезда в ожидании такси. Дочка попросилась на детскую площадку, находясь от нас 5 - 10 метрах. Вдруг выбежала стая из трех бездомных собак, которых, как позже выяснилось, прикармливают жители дома № 34. Дочь, увидев лающих собак, стала уходить с площадки, но одна из них подбежала и укусила ее в области поясницы и ягодичной мышцы, после чего моя дочь упала на землю, - рассказывает женщина о случившемся.

Родителям пострадавшей девочки удалось получить видеозапись с камеры наблюдения у подъезда. На ней видно, как животные без видимых причин набрасываются на ребенка.

Сейчас СК СК по Саратовской области начал проверку по факту случившегося.

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