В Саратове собака напала на маленькую девочку

В Саратове в субботу, 24 апреля, в Заводском районе собака напала на маленькую девочку, шедшую с мамой.

- Публикации об этом вышли в СМИ. Следователи расследуют дело по факту халатности должностных лиц администрации Саратова в части отлова, содержания и стерилизации безнадзорных животных. Указанное нападение собаки на ребенка будет всесторонне проверено следователями в рамках дела, — сообщили «КП-Саратов» в областном Слелственном комитете.

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