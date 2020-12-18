Бродячие собаки терроризируют жителей Саратова: возбуждено уголовное дело

Стаи бродячих собак появляются даже в центре Саратова Фото: Екатерина Семенова

В Саратове возбуждено уголовное дело о халатности чиновников администрации города.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о проблеме с бродячими собаками.

По законодательству, отлавливать, стерилизовать и содержать безнадзорных животных должен Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. На это выделяются субвенции из бюджета области. Однако по факту жители продолжают страдать. В течение года в комитет неоднократно поступали жалобы на бродячих собак, их агрессивность. Было зарегистрировано 53 случая нападения, в том числе восемь раз на детей.

Животные зачастую ведут себя агрессивно и нападают на людей Фото: Екатерина Семенова

Сотрудники комитета не организовали должную работу по отлову и содержанию бездомных животных — к такому выводу пришли следователи СК.

Началась проверка, будет дана юридическая оценка работе комитета. Расследование находится на контроле руководителя СУ СКР по Саратовской области Анатолия Говорунова.

Напомним, это не первое дело, связанное с ситуацией с бродячими собаками. В прошлом году под статью о жестоком обращении с животными попали сотрудники МУП «Дорстрой». Выяснилось, что вместо того, чтобы отлавливать и стерилизовать собак, они их отстреливали.

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