В Саратове остается закрытым участок федеральной трассы

Метель ограничивает проезд по федеральной трассе в Саратовской области

В Саратовской области с 6.00 возобновилось движение транспорта на дороге «Тамбов - Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан». Оно было перекрыто с 11.15 22 января на участке с 375-го по 597-й км и с 12.30 на участке с 317-го по 375-й км из-за метели и плохой видимости.

При этом остается закрытой для проезда грузовых и пассажирских автобусов трасса Саратов - Сызрань в Балаковском районе по тем же причинам - сильная низовая метель, плохая видимость. Об этом "КП-Саратов" сообщили в областной ГИБДД.

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