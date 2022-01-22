В Саратовской области из-за метели закрыли вторую федеральную трассу

Метель перекрывает трассы в Саратовской области
На трассе Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград 22 января в Саратовской области введены ограничения для движения транспорта.
На участке км 086+000 - км 141+800 – это Хвалынский и Балаковский районы временно введен запрет на проезд грузовых и рейсовых автобусов. Запрет начал действовать с 16.00 местного времени и продлится до особого распоряжения
Причина ограничений - неблагоприятные погодные условия в виде сильной метели и плохой видимости.
Утром в Саратовской области закрыли для движения трассу на Казахстан.
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