В Саратовской области из-за метели закрыли два участка федеральной трассы

Сегодня, 22 января, в Саратовской области из-за метели и плохой видимости закрыли две федеральных трассы. Об этом предупредили в региональной ГИБДД.

В 11:15 движение ограничили на отрезке с 375-го по 597-й км дороги «Тамбов - Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан».

А в 12:30 закрыли участок с 317-го по 375-й на той же автодороге.

Госавтоинспекторы уточнили, что ограничения продлятся до особого распоряжения.

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