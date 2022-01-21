Детей в этом овраге обнаружила прохожая

Брошенная на морозе умирать девочка из Аткарска медленно идет на поправку, об этом сегодня, 21 января, сообщили в минздраве Саратовской области.

Врачам удалось стабилизировать состояние малышки. Ребенок медленно поправляется. Ей предстоит долгая реабилитация, которую уже начали врачи, однако вопрос о выживании больше не стоит. Ранее пятилетняя Аня пережила клиническую смерть, ей грозила ампутация пальцев, но их удалось сохранить. Ребенок пережил пересадку кожи.

Девочка едва начала приходить в сознание реагировать на внешние раздражители. Она узнает людей, реагирует на них.

Напомним, вопиющий случай произошел 22 декабря 2021 года в селе Прокудино Аткарского района. 43-летняя местная жительница сначала пыталась задушить своих двои детей, а потом вынесла их на мороз без верхней одежды. Семилетний мальчик умер, а пятилетняя девочка выжила, но попала в реанимацию, т.к. провела около пяти часов на жестоком морозе. Сейчас мать-убийца находится под следствием. Ей вменяется убийство малолетнего с особой жестокостью и покушении на убийство двух малолетних.

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