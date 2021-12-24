Выброшенной в овраг малышке под Аткарском грозит ампутация

Девочке, которая пролежала пять часов на сильнейшем морозе, грозит ампутация

Замерзшей в овраге 5-летней девочке в селе Прокудино Саратовской области грозит ампутация. Ребенок, после того как мать задушила ее и брата, пролежал на почти 20-градусном морозе в овраге около пяти часов и выжила.

Первую помощь девочке оказали врачи скорой помощи и районной больницы в Аткарске. Врачи смогли вытащить ее буквально с того света - малышка пережила клиническую смерть. У нее сильнейшие обморожения 25% тела.

После того, как состояние ребнка несколько стабилизировалось, девочку доставили в областную детскую клиническую больницу, где кроме последствий обморожения врачи продолжают бороться с тяжелыми последствиями удушения.

Главный врач больницы Мизаил Свинарев заявил, что сейчас речь идет пока не о выздоровлении, а о стабилизации состояния пострадавшего ребенка. По-прежнему высок риск ампутации пальцев на руках и ногах девочки.

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