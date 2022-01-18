Успехи вопреки: Саратов не выделил ни рубля на патроны биатлонистам за 20 лет

Как удалось в таких условиях вырастить спортсмена Логинова - секрет тренера Халиуллиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из самых популярных зимних видов спорта в Саратовской области – биатлон – существует вопреки, а не благодаря действиям местных властей. Об этом на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы 18 января заявили представители спортшколы и федерации биатлона.

- Муниципалитет за 20 лет не выделил на патроны биатлонистам ни рубля, - привел пример директор МУ СЩОР №3, судья лыжных гонок на призы губернатора в рамках «Лыжни России» Анатолий Сурков.

Он заметил также, что если биатлону помогает как-то соответствующая региональная федерация, то в последние восемь лет фактически не работает федерация лыжных гонок.

- Это вина министерства, я считаю, - заявил Сурков. По его мнению, в биатлоне есть успехи в спорте высших достижений благодаря тому, что есть отличные тренеры, которые воспитали и Логинова и Поршнева и других молодых спортсменов.

Исполнительный директор федерации биатлона Саратовской области Сергей Литяк попросил помощи у депутатов персонально для балаковской школы биатлона, которая буквально бедствует и нуждается в поддержке.

Председательствующий на заседании комитета депутат Станислав Денисенко отметил, что по всем видам спорта, связанным с оружием в регионе «полное проседание».

На Кумысной поляне биатлонисты и лыжники рискуют быть придавлены сухим деревом

Также выяснилась общая беда биатлонистов и лыжников в регионе – подготовка трасс и расчистка их от сушняка, который угрожает спортсменам. На территории парка Кумысная поляна с этим – «просто катастрофа» и ежедневный риск. Убирать деревья самостоятельно спортсмены не имеют права. За это грозит серьезный штраф.

Также в ходе заседания выяснилось, что в спортшколах средний возраст тренеров по зимним видам спорта – 50 лет, а ставка тренера – 11 тысяч рублей. Первый замминистра Андрей Абрашин сообщил, что за прошлый год в школы пришли 30 тренеров, но не сообщил, сколько тренеров школы покинули.

Напомним, рассказывая об успехах саратовского спорта, чиновник рассказал о достижениях Александра Логинова, воспитанника саратовского биатлона, ныне выступающего за Тюмень.

P.S.

В администрации Саратова сообщили "Комсомолке", что финансирование муниципальных спортивных школ формируется "исходя из их потребностей в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки".

Конкретно муниципальной спортивной школе олимпийского резерва №3 в 2021 году было выделено 27, 9 млн. рублей, в том числе, приобретались пульки и патроны для спортивного оружия.

- В течении года дополнительно было выделено 2,6 млн. рублей, предназначенные также для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, а также проведения учебно-тренировочных сборов воспитанников спортивной школы для их участия во Всероссийских соревнованиях по биатлону, - сообщили в мэрии.

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