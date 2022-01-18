Названы самые популярные зимние виды спорта в Саратовской области

Больше всего в Саратовской области лыжников, в четыре раза больше, чем хоккеистов

В Саратовской области самым популярным зимним видом спорта являются лыжные гонки. В различных секциях и школах этим видом в регионе занимаются 27 тысяч человек, только в спортшколах - 751 ребенок.

На втором месте – хоккей – почти 7 тысяч спортсменов в различных секциях и командах, больше всего – 656 человек занимаются в спортшколе «Кристалл» в Саратове и Балаково.

Об этом на заседании комитета по спорту Саратовской областной думы 18 января рассказал заместитель министра Андрей Абрашин. Он отметил, что всего зимними видами спорта в регионе занимаются более 40 тысяч человек.

Еще 527 человек в регионе занимаются конькобежным спортом в двух школах Саратова, 439 человек занимаются биатлоном в двух школах Саратова и в одной – в Балакове, 388 человек – в фигурном катании в Саратове и Вольске, 119 человек – в сноуборде.

Говоря о спорте высших достижений замминистра Абрашин отчитался успехами выступающего за Тюмень биатлониста Александра Логинова, саратовцев-биатлонистов Никиты Поршнева, Анастасии Халиуллиной, Любови Калининой, напомнил об успехах конькобежца Данилы Семерикова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.