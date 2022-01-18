Александр Логинов примет участие в Олимпиаде в Пекине

Александр Логинов
Накануне Союз биатлонистов России озвучил составы сборных команд, которые будут представлять страну на зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале.
Воспитанник саратовского биатлона Александр Логинов вошел в состав олимпийской сборной России. Сейчас спортсмен выступает за Тюмень.
- Его дорога к большому спорту началась именно в Саратове под руководством Екатерины Халиуллиной. Первый тренер - самый важный человек в жизни каждого спортсмена. Поздравляю Екатерину Николаевну и Александра! Саратов верит в победу Логинова!, - прокомментировал эту информацию министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.
В мужской и женской сборных на Олимпиаду в Пекине отправятся семь человек - пять основных спортсменов, и по двое запасных.
В Пекине Александр Логинов должен бежать и во всех личных гонках, и в обеих командных: на третьем этапе в классической и втором в смешанной эстафетах.
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