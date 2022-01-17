Бывший замглавы Саратова останется под стражей до 7 марта. Андрей Гнусин встретит весну в СИЗО. Сегодня, 17 января, об этом сообщил Саратовский областной суд.

Напомним, Андрея Гнусина арестовали за мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, Гнусин, использовал свое служебное положение для махинаций с земельными участками в центре Саратова. По тому же делу арестованы были председатель комитета по архитектуре и градостроительству Виталий Желанов и зампред этого комитета Антон Корнеев. Желанов и Корнеев остаются под домашним арестом.

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