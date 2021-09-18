Суд отпустил Виталия Желанова под домашний арест по здоровью

Виталий Желанов

Октябрьский районный суд Саратова отпустил под домашний арест бывшего председателя комитета по архитектуре и градостроительству горадминистрации Виталия Желанова. Такое решение было принято в связи со слабым здоровьем обвиняемого. Напомним, ранее суд отправил бывшего замглаву администрации Саратова Андрея Гнусина под стражу на два месяца.

Напомним, о задержании бывшего чиновника стало известно 14 сентября. Его подозревают в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники администрации вносили незаконные изменения в виды разрешенного использования земельных участков.

Речь в том числе идет и о скандальном деле с «Домом художника» в Саратове и земельном участке под ним. Памятник архитектуры был передан из собственности муниципалитета и попал в частные руки, как считают следователи, в обход закона.

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