Саратовский облсуд не стал изменять меру пресечения экс-чиновникам Гнусину и Желанову

Саратовский областной суд сегодня, 5 октября, сообщил о том, что избранные Гнусину А.В. и Желанову В.А. меры пресечения оставлены без изменений.

Таким образом, Андрей Гнусин остается под стражей на срок 1 месяц 26 суток (по 07 ноября 2021 года), а Виталий Желанов отправляется под домашний арест на тот же срок.

Напомним, Гнусин и Желанов обвиняются в том, что, работая в администрации Саратова, использовали свое служебное положение, чтобы передавать муниципальные земельные участки в пользование третьим лицам. В результате городу был причинен ущерб на общую сумму более пяти миллионов рублей. Напомним, самым скандальным в этом деле стал эпизод с передачей в частные руки исторического памятника – Дома художника.

В случае с Гнусиным с мерой пресечения не согласилась сторона защиты, посчитавшая ее чрезмерно суровой. А вот домашний арест Желанова не устроил прокуратуру. Прокурор настаивал на заключении под стражу.

Саратовский областной суд в обоих случаях меры пресечения оставил без изменений, о чем информирует его пресс-служба.

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