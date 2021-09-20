Бывшего заммэра Саратова Антона Корнеева отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Саратова отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра Антона Корнеева. Соответствующее решение было принято в минувшую субботу, 18 сентября, о чем сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Корнеев, бывший замглавы администрации Саратова Андрей Гнусин и бывший главный архитектор города Виталий Желанов подозреваются в различных должностных преступлениях. По версии следствия, чиновники администрации вносили незаконные изменения в виды разрешенного использования земельных участков.

С учетом криминологической и личной характеристики, а также состояния здоровья Антон Корнеев был на 1 месяц 20 суток отправлен под домашний арест. Таким образом, мера пресечения действует до 7 ноября 2021 года.

Напомним, на данный момент суд также отпустил Виталия Желанова под домашний арест по здоровью. Андрей Гнусин же находится под арестом.

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