После критики Володина саратовские чиновники провели встречу с детьми-сиротами

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После критики со стороны председателя ГД Вячеслава Володина чиновники провели в министерстве строительства и ЖКХ встречу с детьми-сиротами, которые по закону должны получить квартиры от государства и годами стоят в очереди.

Кроме председателя правительства Романа Бусаргина, на нее пришел областной прокурор Сергей Филипенко а также получивший выговор за работу как раз с детьми-сиротами министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

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Пришедшие будущие обладатели госквартир пожаловались на проблемы с получением социальной выплаты при выдаче квартиры. Ее выдают только по достижении 23 лет, это пообещали исправить в следующем году - правительство области разработает соответствующий законопроект, который присутствовавший на встрече зампред облдумы обещал оперативно представить на рассмотрение депутатам.

Министерству труда и социальной защиты региона поручено разработать предложения для решения поручено найти решение проблемы невозможности получить некоторые льготы по временной прописке, которую все бывшие дети-сироты получают, когда выпускаются из образовательных учреждений.

- Напомню, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот выделено 1,7 млрд рублей. Дополнительное финансирование удалось привлечь благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Это позволит обеспечить 1410 человек в 2021 году, в 2022 – порядка 1450 человек, - сообщил Бусаргин по итогам встречи в своем телеграм-канале.

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Ректор юридической академии пообещала помочь с решением юридических вопросов, за которые с детей берут не малые деньги различные дельцы в юридических конторах. Связаться со специалистами call-центра академии можно по номеру мобильного телефона +79272773632 и посредством электронной почты pravo.ds@mail.ru.

Минстрою поручено увеличить количество сотрудников, занимающихся вопросами жилья для детей -сирот.

После встречи в министерстве прошла жеребьевка квартир в микрорайоне «Городские просторы» для еще 142 получателей.