После критики Володина министр строительства получил выговор

Павел Мигачев

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Павлу Мигачёву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Распоряжение о дисциплинарном взыскании подписал губернатор Валерий Радаев еще вчера вечером, 27 декабря.

Мигачев получил этот выговор за"необеспечение контроля за реализацией мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Напомним, вчера председатель ГД Вячеслав Володин, котрый встречался с детьми-сиротами, предложил губернатору оставить без новогодних отпусков и даже провести переаттестацию тех чиновников, которые ответственные за решение их проблем, но успехов не достиг.

Мигачев на этой встрече получил персональную порцию критики от Володина.

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