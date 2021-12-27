Володин предложил отменить новогодние отпуска саратовским чиновникам

Володин предложил отменить отпуска на новый год для некоторых местных чиновников

Председатель ГД Вячеслав Володин 27 декабря на встрече в Саратове с детьми-сиротами, которые годами стоят в очереди на положенные им от государства квартиры, предложил отменить отпуска чиновникам правительства и муниципалитета, которые ответственны за решение этого вопроса. А также тем, кто ответственен за ввод больниц и поликлиник.

- Проблема не в деньгах, проблема в вашей безответственности, - заявил Володин, раскритиковав министра строительства области, местных депутатов, к которым у сирот огромное количество вопросов, а с ними никто встреч не проводит, варианты решения проблем не предлагает.

Кроме отмены новогодних отпусков чиновникам, Володин предложил местным депутатам взять на себя все вопросы по детям-сиротам в своих районах, а в юридической академии создать центр для оказания им бесплатной юридической помощи.

- Проведите аттестацию чиновников. Отстраните от должности тех, кто не понимает свою ответственность, – обратился Володин к губернатору.

До конца этого года после вмешательства спикера ГД уже 1410 человек получат жилье или выплаты – были выделены дополнительные средства на решение жилищного вопроса детей-сирот. Володин предложил пересмотреть план по выдаче им квартир в 2022 году.

- Не 1500, а 2000. Тогда в 2023 году мы сможем закрыть очередь и выйти на норматив получения жилья год в год, – заявил на встрече в Саратове Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.