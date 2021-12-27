Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 декабря 2021 18:31

Володин предложил отменить новогодние отпуска саратовским чиновникам

Количество квартир для детей-сирот Володин предложил увеличить с 1500 до 2000
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Володин предложил отменить отпуска на новый год для некоторых местных чиновников

Володин предложил отменить отпуска на новый год для некоторых местных чиновников

Председатель ГД Вячеслав Володин 27 декабря на встрече в Саратове с детьми-сиротами, которые годами стоят в очереди на положенные им от государства квартиры, предложил отменить отпуска чиновникам правительства и муниципалитета, которые ответственны за решение этого вопроса. А также тем, кто ответственен за ввод больниц и поликлиник.

- Проблема не в деньгах, проблема в вашей безответственности, - заявил Володин, раскритиковав министра строительства области, местных депутатов, к которым у сирот огромное количество вопросов, а с ними никто встреч не проводит, варианты решения проблем не предлагает.

Кроме отмены новогодних отпусков чиновникам, Володин предложил местным депутатам взять на себя все вопросы по детям-сиротам в своих районах, а в юридической академии создать центр для оказания им бесплатной юридической помощи.

- Проведите аттестацию чиновников. Отстраните от должности тех, кто не понимает свою ответственность, – обратился Володин к губернатору.

До конца этого года после вмешательства спикера ГД уже 1410 человек получат жилье или выплаты – были выделены дополнительные средства на решение жилищного вопроса детей-сирот. Володин предложил пересмотреть план по выдаче им квартир в 2022 году.

- Не 1500, а 2000. Тогда в 2023 году мы сможем закрыть очередь и выйти на норматив получения жилья год в год, – заявил на встрече в Саратове Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.