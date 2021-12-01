Аэропорт «Гагарин» в Саратове снова эвакуировали

Аэропорт "Гагарин"
Фото: Александр Уриевский
Аэропорт «Гагарин» в Саратове эвакуировали снова утром 1 декабря. Второй день подряд поступают угрозы о возможности терактов.
Здание пассажирского терминала попросили покинуть пассажиров, встречающих и персонал.
В пресс-службе аэропорта «КП-Саратов» сообщили, что сообщения об угрозах не подтвердились, аэропорт уже работает в штатном режиме.
- Правоохранительными органами проводились специализированные мероприятия в связи с поступившими сообщениями об угрозе. Сообщения не подтвердились, - заявили в пресс-службе.
Характер угроз не уточняется, по данным «КП-Саратов» речь шла об угрозах подрыва.
В аэропорту заверили, что задержек рейсов в связи с сегодняшним инцидентом не было.
Напомним, вчера вечером, 30 декабря, в аэропорту также проводилась эвакуация. Были задержаны по данным онлайн-табло, до пяти рейсов.
Ранее сообщения об угрозах терактов поступали в отношении торговых центров в Саратове. Аэропорт «Гагарин» накануне впервые подвергся такому информационному нападению.
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