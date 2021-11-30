После сообщения о минировании из здания саратовского аэропорта «Гагарин» эвакуировали 350 человек

Фото из Telegram-канала «Авиадиспетчер»

Если ещё недавно сообщения о минировании тех или иных объектов вызывали у жителей Саратовской области интерес, то сейчас такими новостями уже никого не удивишь. В последнее время такие истории часто происходят в торговых центрах, но теперь дошла очередь до рыбы покрупнее – аэропорта «Гагарин». Сегодня, 30 ноября, из здания воздушной гавани эвакуировали 350 человек.

Как сообщил очевидец, приславший нам в редакцию видео с места событий, вылетающих сняли с рейсов на Москву. Согласно информации с сайта «Гагарина», задержаны самолеты, которые должны были вылететь в 18:30 и 19:50. Табло гласит, что на следующий самолет (также направляющийся в Москву), вылет которого запланирован на 21:45, началась регистрация.

Расписание с сайта «Гагарина»

Когда началась эвакуация, пассажиров вывели из здания на улицу. Чтобы люди не мерзли, руководство аэропорта прислало несколько автобусов, где разместили пассажиров на время разбирательства. На записи видны машины и люди – часть из них сидит в автобусах, кто-то прогуливается по прилегающей к аэропорту территории.

Автор видео уточнил, что сейчас в «Гагарине» ждут сотрудников Росгвардии. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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