Торговые центры Саратова снова эвакуируют

Фото: Саратов Онлайн
Сегодня, 16 ноября, посетителей торговый центров Саратова снова попросили их покинуть.
Людей выводят из ТЦ «Happy Молл» и «Оранжевый», а также «Триумфа». Проспект Кирова перекрыт в районе «Манежа».
Напомним, в воскресенье в торговых центрах Саратова уже объявляли эвакуацию в районе 18:00. Полиция тогда не комментировала ситуацию.
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