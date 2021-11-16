Торговые центры Саратова снова эвакуируют

Фото: Саратов Онлайн

Сегодня, 16 ноября, посетителей торговый центров Саратова снова попросили их покинуть.

Людей выводят из ТЦ «Happy Молл» и «Оранжевый», а также «Триумфа». Проспект Кирова перекрыт в районе «Манежа».

Напомним, в воскресенье в торговых центрах Саратова уже объявляли эвакуацию в районе 18:00. Полиция тогда не комментировала ситуацию.

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