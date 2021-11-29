Портал Лента.ру подтвердил факт информационной провокации в отношении Саратовской области

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Портал Лента.Ру официально опроверг данные, распространенные неустановленными пока лицами, в размещенной фейковой новости, посвященной Саратовской области. Страница в интернете, полностью копировала внешиний вид и оформление сайта Лента.ру.

- Первоисточником информации стал сайт-клон портала Lenta.ru. Заметка с заголовком «В Саратове приняли решение попрощаться с Вячеславом Володиным» была опубликована 28 ноября….

Новость появилась не на официальном сайте Lenta.ru, а на сайте, почти идентичном ему, со схожим URL-адресом. Сейчас ссылка на эту новость ведет на стартовую страницу Lenta.ru, но с содержимым заметки можно ознакомиться с помощью веб-архивов, - говориться в публикации на портале.

В Ленте.ру обратили внимание, что «руководство Саратовской области не делало никаких заявлений по поводу отказа от помощи из федерального бюджета». Также отмечено, что заявления от имени правительства и губернатора публикуются такие сообщения публикуются в первую очередь на сайте правительства области и в официальных аккаунтах региона.

- Известно, что создать новость, подобную этой, можно с помощью различных Telegram-ботов, - отметили в Ленте.ру.

В Саратовских СМИ уже предположили, кто может стоять за публикацией такой провокации.

Губернатор Радаев обратился с заявлением в правоохранительные органы для установления авторов и заказчиков этого фейка.

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