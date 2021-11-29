СМИ: Кто стоит за провокацией в отношении Володина и Радаева

Кто-то не пожалел сил и времени на создание мелкой пакости

Историю с фейковой новостью о прекращении сотрудничества правительства Саратовской области с избранным от региона депутатом ГД Вячеславом Володиным разогнали по телеграм-каналам в минувшие выходные.

Несмотря на то, что картинка была сделана, полностью дублируя известный федеральный новостной портал, никого она не ввела в заблуждение - ни одно серьезное СМИ не опубликовало фейк. Он так и остался уделом телеграм-каналов, причем весьма конкретного толка.

- В сети размещена фейковая страница одного из известных интернет-изданий. Размещенная на ней информация не соответствует действительности, - пресс-служба губернатора 29 ноября назвала этот вброс информационной провокацией.

Доменное имя lenta.digital зарегистрировано американским регистратором на территории Калифорнии, США. Все данные о том, кто ее создал намеренно скрыты. Регистрация домена проплачена как обычно - на год вперед, до 24 ноября 2022 года.

Домен куплен и зарегистрирован в США 24 ноября 2021 года

То, что это цифровое хулиганство было рассчитано на перепечатку в СМИ, может отчасти подтверждаться тем, что внешне полностью повторялся дизайн и оформление страницы настоящего сайта новостей, а при переходах с фейковой страницы по другим ссылкам они вели на настоящий сайт Ленты.ру.

Все это вместе дало СМИ основания порассуждать о том, кто мог стать инициатором провокации.

Домен для размещения фейковой страницы создали 24 ноября – в день, когда в областной думе лишили депутатского мандата за нарушения в сведениях о доходах предпринимателя Сергея Курихина.

Поскольку страница не индексировалась в поисковиках, знать о ней и найти ее мог лишь тот, кто знал точный адрес. Некоторое время ушло на создание клона и поэтому публикация появилась 28 ноября, в выходной день, в телеграм-канале «Сойка-пересмешница». Канал давно отстаивал интересы предпринимателя и критиковал его оппонентов. Именно поэтому опровержение от пресс-службы губернатора последовало 29 ноября, когда адрес страницы появился в публичном доступе.

Несмотря на приписку внизу фейковой страницы, намекавшей на то, что содержание является «юмором», в случае возбуждения уголовного дела о создании фейковых новостей это не спасет авторов от ответственности.

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