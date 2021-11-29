Радаев обратился с заявлением о розыске заказчика фейка в интернете

Валерий Радаев обратился к правоохранителям

Губернатор Валерий Радаев 29 ноября обратился в правоохранительные органы с заявлением о поиске и наказании заказчика, а также создателя фейковой информации, которая 28 ноября опубликована в сети Интернет.

Напомним, что вчера в сети была размещена поддельная страница федерального интернет-издания с новостью о несуществующем комментарии губернатора области Валерия Радаева. В новости говорилось. что правительство региона планирует прекратить сотрудничество с депутатом ГД Вячеславом Володиным.

СМИ уже сделали предположение, кто мог быть заинтересован в такой публикации.

"КП-Саратов" отметила, что в случае их установления, им может грозить уголовная ответственность.

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