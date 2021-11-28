В Правительстве Саратовской области заявили об информационной провокации

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Пресс-служба губернатора Саратовской области прокомментировала появившийся 28 ноября фейк о прекращении рабочих отношений с избранным от Саратовской области депутатом ГД Вячеславом Володиным.

- В сети размещена фейковая страница одного из известных интернет-изданий. Размещенная на ней информация не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе.

По ссылке якобы на страницу информагентства Лента.ру сообщалось, что губернатор Саратовской области Радаев намерен отказаться от работы с избранным от региона Вячеславом Володиным.

Помимо неверного адреса информагенства, на фото к новости почему-то фигурировало здание ресторана "Москва".

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