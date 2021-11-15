В Саратове снова сорваны сроки сдачи фонтана «Одуванчик»

Фонтан "Одуванчик" не готов к очередному сроку сдачи Фото: Мария Франко

В Саратове в очередной раз сорваны сроки реконструкции одного из символов города – фонтана «Одуванчик» на площади Кирова перед цирком.

Первоначальный срок сдачи был намечен на 1 сентября, потом перенесен на День города – 15 сентября. Ни угрозы штрафов, ни возмущение градоначальника на подрядчика, компанию «Пелорус», не подействовали. На окончание работ давали еще два месяца. Но сегодня, 15 ноября, фонтан по-прежнему не готов.

В мэрии не смогли назвать очередной окончательной даты сдачи фонтана, пообещав лишь в очередной раз штрафные санкции для подрядчика.

Напомним, ранее в администрации города заявили, что фонтан «Одуванчик» в Саратове не откроется до конца года. В ходе обследования машинного отделения было выявлено его аварийное состояние, об этом проинформировала председатель городского комитета по ЖКХ Наталия Даниленко.

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