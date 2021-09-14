Жители Саратова могут забыть о фонтане «Одуванчик» до конца года

Таким саратовцы запомнили фонтан

Фонтан «Одуванчик» в Саратове не откроется до конца года. В ходе обследования машинного отделения было выявлено его аварийное состояние, о чем информирует председатель городского комитета по ЖКХ Наталия Даниленко.

- Восстановительные работы начались в мае, их планировали закончить к сентябрю 2021 года. При проведении работ по реконструкции фонтана, выяснилось, что его машинное отделение находится в аварийном состоянии. Размещать в нем новое оборудование было нецелесообразно, - сообщает глава комитета. Вопрос, как так получилось, что аварийное состояние техники стало известно только сейчас, после нескольких лет реконструкции, - остается открытым.

- Выполнение данных работ привело к увеличению сроков исполнения муниципального контракта, который продлен до 15 ноября 2021 года, - информирует Наталия Даниленко. Таким образом. До конца года открытия «Одуванчика» саратовцам можно не ждать.

Напомним, реконструкция знаменитого фонтана у цирка затягивалась уже неоднократно. Ранее его планировали открыть к 1 сентября, а затем к 15-му.

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