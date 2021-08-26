Мэр Исаев пригрозил оштрафовать подрядчика на фонтане «Одуванчик»

Глава Саратова Михаил Исаев раскритиковал ход реконструкции фонтана «Одуванчик». Подробнее мэр рассказал в своём Instagram.

Работы по благоустройству сквера на Вавилова подходят к концу:

- 10 сентября это место будет не узнать. Заросший квартал с ржавыми ларьками станет уютной и современной прогулочной зоной, соединяющей площадь Кирова и бульвар по ул. Рахова, - пишет мэр.

А вот к подрядчику на «Одуванчике» возникли вопросы. Исаев пишет, что крайняя дата сдачи – 15 сентября. Если до этого срока уложиться не удастся, компанию оштрафуют.

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