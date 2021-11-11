Здание сгоревшей гостиницы «Россия» придется разобрать

Здание начали обносить бетонными блоками - стены могут рухнуть в любой момент

Сохранить здание бывшей гостиницы «Россия» на перекрестке улиц Горького и проспекта Кирова не получится. Представители проектной организации ООО «Каркас» представили заключение о текущем состоянии здания (памятник культурного наследия местного значения Дом И.И. Зейферт), его несущих конструкций. Специалисты настаивают на необходимости разбора основных строительных конструкций здания с последующим его воссозданием. Об этом было заявлено в администрации Фрунзенского района на заседании рабочей группы, созданной после пожара в доме И.И. Зейферт 4 ноября 2021 года.

- Кроме того, специалисты рекомендовали собственникам объекта культурного наследия в срочном порядке выполнить первоочередные противоаварийные работы, в том числе установить ограждение по периметру. В настоящее время уже проводятся эти работы, - говориться в сообщении пресс-службы мэрии.

В комитете по архитектуре Саратова уже начали работу группы по вопросу дальнейшего воссоздания объекта культурного наследия.

Напомним, в комментарии "КП-Саратов" председатель градозащитного совета при облдуме Алексей Голицын высказал мнение, что здание в ближайшем времени рассыпется, сохранить его не удастся. Также он поделился соображениями, кому мог быть выгоден пожар в аварйином объекте культурного наследия.

Пожар в здании произошел ночью 4 ноября - в канун Дня народного единства

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