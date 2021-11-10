СГЭТ представил очередные объяснения неисправным троллейбусам на улицах Саратова

Отсутствие гаек на колесе является опасным нарушением

После публикации КП-Саратов о несправных троллейбусах в Саратове, СГЭТ прокомментировал ситуацию и сообщил очередные объяснения поломкам и нарушениям.

Комментируя ситуацию с троллейбусом, у которого отлетел карданный вал представители СГЭТ пишут, что во время движения по маршруту №16 водитель троллейбуса б/н 1286 почувствовал повышенную вибрацию. После высадки пассажиров он вызвал ремонтную бригаду, которая установила причину вибрации – ослабление гайки хвостовика редуктора ведущего вала. Неисправный троллейбус был доставлен в депо на ремонт. На замену был направлен другой троллейбус, работа маршрута не прерывалась.

По поводу троллейбуса, к которого на не было нескольких крепежных гаек на колесах. МУПП «Саратовгорэлектротранс» проводит служебное разбирательство. Неисправности крепления колеса троллейбуса б/н 1303 устранены ремонтной службой Кировского троллейбусного депо, электротранспорт возвращен на маршрут № 16. Должностные лица, допустившие это опасное нарушение будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

По поводу остановки троллейбусов на улице Рабочая представители транспортного предприятия пишут, что во время объезда припаркованного автомобиля у троллейбуса произошло выпадение токоприемников, запутывание в контактной сети. Аварийными службами были проведены необходимые работы, движение троллейбусных маршрутов № 3,16 восстановлено в 13:25.

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