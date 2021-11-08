В Саратове троллейбусы с опасными нарушениями снова выходят на линии

На колесах не хватает гаек
Сегодня, 8 ноября, корреспондент КП-Саратов заснял на улице города троллейбус, вышедший на линию с нарушением, опасным для пассажиров и других участников движения.
Речь дет о машине 1303, выходящей на маршрут № 16. У вагона нет нескольких крепежных гаек на колесах. По правилам, даже при нехватке одной гайки, троллейбус запрещено выпускать на улицы.
Напомним, ранее работники СГЭТ сообщали о нехватке запчастей. Также стоит отметить, что ранее горожане уже жаловались на многочисленные нарушения в работе общественного электротранспорта, в том числе такие, что могут быть смертельно опасны.
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