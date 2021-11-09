Два троллейбуса встали в Саратове

Сегодня, 9 ноября, в Саратове произошел сбой в движении общественного транспорта, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная трамваям и троллейбусам.

В 12:45 было прервано движение троллейбусов по маршрутам № 3 и 16. Это случилось около остановки «Ул. Рабочая». Теперь они не едут в сторону Грибова.

О причинах сбоя информации пока нет.

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