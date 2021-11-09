В Саратове у троллейбуса на маршруте отлетел карданный вал

Неисправный троллейбус пришлось увозить на буксире

ЧП произошло с троллейбусом маршрута № 16 днем 9 ноября недалеко от пересечения улиц Хользунова и Шелковичная у остановки транспорта Первая Советская больница.

Корреспондент «КП-Саратов», который стал свидетелем происшествия, рассказал, что после удара люк в полу троллейбуса откинулся и салон заполнился пылью, недоумевающие и испуганные пассажиры вынуждены были выйти.

По замечаниям работников СГЭТ, у троллейбуса «кардан отлетел».

Неисправный вагон с номером 1286, который почему-то оказался на линии, уволокли на жесткой сцепке в депо.

Напомним, на улицы Саратова постоянно выходят неисправные и опасные для горожан троллейбусы.

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Мэр города рассказал об этом в своем Инстаграм (подробнее)