В Саратове у троллейбуса на маршруте отлетел карданный вал

Неисправный троллейбус пришлось увозить на буксире
ЧП произошло с троллейбусом маршрута № 16 днем 9 ноября недалеко от пересечения улиц Хользунова и Шелковичная у остановки транспорта Первая Советская больница.
Корреспондент «КП-Саратов», который стал свидетелем происшествия, рассказал, что после удара люк в полу троллейбуса откинулся и салон заполнился пылью, недоумевающие и испуганные пассажиры вынуждены были выйти.
По замечаниям работников СГЭТ, у троллейбуса «кардан отлетел».
Неисправный вагон с номером 1286, который почему-то оказался на линии, уволокли на жесткой сцепке в депо.
Напомним, на улицы Саратова постоянно выходят неисправные и опасные для горожан троллейбусы.
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